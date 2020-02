OM – Mercato : un cador du LOSC et un autre du RC Lens ont failli signer d’un seul coup !  

true

Luis Campos fait le bonheur du LOSC. Arrivé dans le Nord dans les valises de Gérard Lopez pour mener la politique de recrutement, le Portugais de 55 ans a déjà réalisé des coups spectaculaires comme Nicolas Pépé, Victor Osimhen ou encore Ceki Zelik. Tout ce petit monde aurait peut-être pu se retrouver sous le maillot de l’OM puisque le club phocéen était à deux doigts d’engager Campos durant la saison 2016-2017.

Amoureux des Dogues, pour retrouver en vidéo toute l’actualité du LOSC, rendez-vous sur notre chaîne But! Football Club. #LOSC #Dogueshttps://t.co/DFlCQq4NqL pic.twitter.com/aBI66ero1v — But! Football Club (@But_FC) 21 février 2019

Le duo Rudi Garcia – Andoni Zubizarreta a finalement été choisi. Directeur sportif du Nîmes Olympique depuis cet hiver, Reda Hammache, ancien pilier de la team scouting de Campos au LOSC, a donné des détails sur ce dossier particulièrement frustrant pour les supporters de l’OM.

Campos devait signer à l’OM avec Hammache

« J’étais à Lens et il m’a débauché pour le suivre, au départ à l’OM, où il devait signer, explique dans La Provence l’ancien recruteur du RC Lens. Il avait, alors, le choix entre certains grands clubs européens et l’OM pour lequel il avait opté. C’était fait à 99 %. Or, il y a eu un revirement de situation. Finalement le projet lillois est arrivé durant la même période et il a accepté de rejoindre le LOSC. »