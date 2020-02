LOSC : les révélations d’Ingla et Gaitan sur le Mercato

true

Marc Ingla a ouvert la voie à la toute nouvelle recrue du LOSC, Nicolas Gaitan. « C’est toujours un honneur de recruter des joueurs de ce prestige, un international qui va nous apporter des qualités différentes et d’autres options à Christophe Galtier, a glissé le directeur général du LOSC en conférence de presse. Ça a été un mercato tranquille au début, mais qui s’est animé vers la fin. Au LOSC, on a fait quelques acquisitions comme Nico Gaitan, mais aussi de jeunes joueurs, comme Onana, un joueur de haute projection pour l’avenir. »

« Je ne vais pas pouvoir jouer de suite »

« Je suis très content d’arriver ici, a témoigné le milieu argentin (31 ans). Mon dernier match fut en octobre, je sais que je ne vais pas pouvoir jouer de suite, mais je vais tout faire pour vite pouvoir aider l’équipe. J’ai toutefois une bonne condition physique. Je veux m’adapter le plus vite possible. Depuis deux mois et demi, je me suis entraîné chaque jour avec un préparateur physique pour garder ma condition avec des conditions proches de celles d’un match, afin de rapidement pouvoir être compétitif quand j’allais retrouver un club. »

Fonte a convaincu Gaitan

L’ancien joueur de l’Atlético Madrid est aussi revenu sur les coulisses de son arrivée à Lille. « J’ai eu énormément d’offres, mais je voulais être sur de faire le bon choix. Il est vrai que José Fonte, qui est un ami, m’a influencé. Il m’a parlé des conditions d’entraînement, du groupe, de la vie ici. J’ai été convaincu par le projet du LOSC, a-t-il poursuivi. J’ai eu l’occasion de disputer des matchs européens contre des clubs français. Je pense que je n’aurais pas de problème à m’adapter à ce championnat physique dans lequel il y a également des joueurs rapides. »