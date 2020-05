LOSC – Mercato : l’OM a sondé Galtier en cas de départ de Villas-Boas !

true

Soucieux de ne pas satisfaire André Villas-Boas au mercato, les dirigeants de l’OM auraient déjà sondé plusieurs remplaçants pour la saison prochaine.

André Villas-Boas a presque réalisé un sans-faute cette saison. Au point de la vue de sa communication, l’entraîneur de l’OM n’a commis qu’un seul impair : ses déclarations d’avant le premier Classique de la saison au Parc des Princes, où son équipe avait coulé devant le PSG malgré une bonne entame.

À partir de ce moment-là, AVB a profité de chacune de ses expositions médiatiques pour distiller certains messages, à ses joueurs mais aussi à ses dirigeants. Cette semaine, sa dernière missive fera date puisque le coach de l’OM a mis une pression monstre à sa direction concernant son avenir à Marseille. Le message est clair : soit Frank McCourt est capable de lui apporter au mercato une équipe pour être compétitive en Ligue des champions, soit il plie bagage.

Galtier fait partie d’une liste de l’OM

Dans l’inconnu au niveau financier, les dirigeants de l’OM ont froidement accueilli cette requête et auraient commencé à sondé des successeurs éventuels à Villas-Boas. OM United croit ainsi savoir que Christophe Galtier ferait partie de ceux qui intéresseraient au plus haut point le club phocéen. Pas sûr toutefois que le coach du LOSC, où il sent comme un coq en pâte avec Luis Campos, ne soit décidé à rejoindre son club de cœur dans de telles conditions.