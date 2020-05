LOSC – Mercato : Silva (PSG) complique le départ de Gabriel

Le LOSC entend réaliser quelques coups dont il a le secret au mercato. En ce sens, Gérard Lopez espère surtout pouvoir compter sur la présence de Luis Campos, expert ès transferts depuis son arrivée au sein du club nordiste en 2017. Pour l’heure, le doute subiste malgré un réchauffement des relations entre les deux hommes. Il faudra en tout cas un Campos au sommet de son art pour permettre un départ juteux de Gabriel (22 ans).

On le sait, le défenseur central du LOSC ne sera pas retenu cet été après une saison très solide sous la houlette de Christophe Galtier. Lopez compte sur ce transfert pour renflouer ses caisses, mises à mal par la crise sanitaire. Plusieurs courtisans se sont déjà manifestés, dont Naples, Chelsea et Everton. Carlo Ancelotti apprécie le profil du défenseur brésilien, dont il fait toujours sa priorité pour la saison prochaine.

En revanche, l’ancien coach du PSG étudie aussi l’option Thiago Silva ! « Gabriel reste le premier choix d’Ancelotti en charnière, tout comme Allan au milieu de terrain, affirme le spécialiste des transferts italien Nicolo Schira. Néanmoins, il regarde la situation de Thiago Silva. Si ce dernier ne prolonge pas au PSG, les Toffees tenteront un coup… »

The new #Everton could speak brazilian: the first choices as central-defender and midfielder remains #GabrielMagalhães (Lille) and #Allan (Napoli). Meanwhile #Ancelotti is looking for #ThiagoSilva: if he doesn’t extend his contract with #PSG, #Toffees will make an attempt… #EFC

— Nicolò Schira (@NicoSchira) May 23, 2020