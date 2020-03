LOSC – OL (1-0) : Pierre Ménès a identifié 3 flops lyonnais

true

L’embellie de l’OL est déjà terminée. Vainqueurs de l’ASSE dimanche dernier (2-0), les hommes de Rudi Garcia viennent d’essuyer deux revers qui font mal devant le PSG en Coupe de France (1-5) puis en L1 contre le LOSC hier à Lille (0-1).

Avec cette nouvelle défaite, l’OL compte désormais dix points de retard sur le podium alors qu’il reste dix matches à disputer avant la fin de la saison. « On était un peu en mode diesel, a analysé Garcia en conférence de presse. On a souffert face au pressing lillois dans les 30 premières minutes. On a trop joué vers l’arrière, on a favorisé ce pressing. On aurait pu trouver des solutions. Mais à partir du moment où on ne prend pas de risques dans le jeu, qu’on ne joue que vers l’arrière ou latéralement… On a trop peu pesé sur le plan offensif. »

L’OL dominé au milieu et sans ressort physique

Pierre Ménès a préféré s’attarder sur la domination du LOSC dans l’entrejeu. « Le LOSC a logiquement battu une équipe de Lyon très émoussée sur le plan physique. D’autant que, après la Juve, Sainté et Paris, Garcia a aligné une quatrième fois consécutive son milieu Guimaraes-Tousart-Aouar, assure Ménès sur son blog. Cette fois, cet entrejeu si performant la semaine passée a beaucoup souffert face à l’agressivité et le pressing des Lillois, notamment du duo André-Sanches. Lyon n’a pas eu les ressources physiques et techniques pour pouvoir revenir. »