LOSC – OL : Fonseca et David furax malgré son triplé, Lacazette blessé !

Zapping But! Football Club Top 10 : les contrats de sponsoring maillots les plus lucratifs

Homme du match et auteur d'un triplé qui le place seul en tête du classement des buteurs de Ligue 1 (19 buts), Jonathan David n'arrivait pas à avoir le sourire au moment d'évoquer son record : « Peut-être que je bats le record mais c'est une déception ce soir car l'équipe n'a pas les trois points. On domine quasiment tout le match, on mène 3-1 à dix minutes de la fin et on partage les points. C'est dur de célébrer aujourd'hui. » Paulo Fonseca était dans le même état d'esprit : « Nous avons fait beaucoup de bonnes choses dans le match mais on n’a pas bien géré les dernières minutes. C’est l’inexpérience de l’équipe. Ce n’est pas la première fois que ça arrive mais on doit progresser. C’est une grande frustration mais eux aussi ont montré une bonne capacité de réaction. Nous n’avons pas gagné mais je pense que nous avons montré la qualité de l’équipe, et je suis confiant pour le futur. »

?￯ᄌマ @itsJoDavid : "Je bats le record mais c'est dur de célébrer aujourd'hui."



Le buteur du @losclive ne peut masquer sa déception ce soir, malgré son triplé et son record. #PrimeVideoLigue1 I #LOSCOL pic.twitter.com/vqDgqetOmD — Prime Video Sport France (@PVSportFR) March 10, 2023

Lacazette : « Un match assez fou »

Pour Alexandre Lacazette à contrario, la soirée était belle même si l'intéressé a d'abord provoqué un penalty avant d'inscrire un doublé en six minutes pour égaliser : « C'est vrai que c'était un match assez fou. Particulièrement pour moi car je rentre après trois semaines et je provoque un penalty sur un mauvais réflexe. D'ailleurs, je ne suis pas encore prêt physiquement mais mon ischio a tenu. Après, on a su faire preuve de courage et de force mentale pour revenir au score. C'est ce qu'il faut retenir... C'est sûr qu'on aurait pu gagner ce match, on a eu les occasions mais il ne faut pas oublier qu'on revient d'un 3-1 face à une bonne équipe de Lille. »

?￯ᄌマ Alexandre Lacazette : "Un match assez fou pour moi."



L'attaquant de l'@OL, entré en cours de jeu, est passé par toutes les émotions ce soir. #LOSCOL I #PrimeVideoLigue1 pic.twitter.com/Uz9GvJfosc — Prime Video Sport France (@PVSportFR) March 10, 2023

Lacazette égale Lacombe et lui rend hommage

Point important : avec 149 buts, Alexandre Lacazette a rejoint Bernard Lacombe au deuxième rang des buteurs de l'OL. Désormais sa dernière cible se nomme Fleury Di Nallo mais il est beaucoup plus loin (222 réalisations). Le directeur du Musée de l'OL a également fait savoir qu'après son doublé Alexandre Lacazette a gardé son maillot pour le remettre à Bernard Lacombe dans les coursives du stade.