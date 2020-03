LOSC – OL : le tour de force contre le FC Nantes a inspiré Galtier

true

Le niveau s’élève pour le LOSC mais la perspective de grignoter son retard sur l’OM, accroché hier face au SC Amiens (2-2), a de quoi décupler l’appétit des Dogues.

Amoureux des Dogues, pour retrouver en vidéo toute l’actualité du LOSC, rendez-vous sur notre chaîne But! Football Club. #LOSC #Dogueshttps://t.co/DFlCQq4NqL pic.twitter.com/aBI66ero1v — But! Football Club (@But_FC) 21 février 2019

Demain, l’OL vient ainsi chasser sur les terres nordistes en clôture de la 28e journée de L1 après avoir bu le calice jusqu’à la lie mercredi face au PSG en Coupe de France (1-5). Pour contrer les hommes de Rudi Garcia, L’Équipe assure que Christophe Galtier prépare la même formule qui a impressionné à la Beaujoire dimanche dernier (1-0), à savoir un 4-4-2 à plat fourni par un entrejeu composé de la paire Sanches – André à la récupération, des deux ailiers Bamba – Ikoné et enfin d’une double pointe Osimhen – Rémy.

Surveillance dans les deux surfaces face à l’OL

« Les joueurs ont été très sérieux, très investis et très déterminés à Nantes, a souligné l’entraîneur du LOSC hier en conférence de presse. Nous avons montré une vraie force de caractère en contrariant les premières sorties de balle nantaises puis en nous projetant rapidement vers l’avant. On s’est créé de belles situations. J’ai un peu plus de regrets concernant la fin du match où notre gestion doit être meilleure. On a concédé des fautes et des coups de pied arrêtés. On n’est jamais à l’abri de la qualité du jeu de tête de l’adversaire. Contre Lyon, il faudra que l’on soit très bon défensivement et offensivement pour espérer l’emporter. »