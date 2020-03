LOSC – OL : les 3 dangers de la bête noire lilloise sont ciblés

true

Le LOSC et l’OL devraient offrir un minimum de spectacle dans le choc de la 28e journée de L1 (21h). Très en forme, les deux équipes semblent au firmament pour se retrouver après un match aller où les Dogues étaient venus défaire les Gones dans leur Groupama Stadium. La donne est sensiblement différente au retour puisque Lille n’a gagné aucun de ses trois derniers matches à domicile contre Lyon en Ligue 1 (2 nuls et une défaite).

L’OL ne réussit pas au LOSC… à Lille

Opta précise qu’il s’agit de sa plus longue série sans victoire sur ses terres face à l’OL dans l’élite depuis septembre 1966-décembre 1974 (4). Christophe Galtier ne manquera donc pas d’arguments à l’heure de motiver ses troupes pour cette rencontre capitale dans la course au podium. Le coach du LOSC a d’ailleurs déjà bien identifié les points forts de l’OL.

« C’est une équipe dynamique et performante à l’extérieur, en forme et en confiance, constate Galtier dans L’Équipe. À onze contre onze, ils ont été très bons contre Paris. Nos derniers matches étaient bons mais nos adversaires n’avaient pas le niveau de l’OL, boosté par l’apport de Guimaraes, le nouveau rôle de Tousart, le fort potentiel technique et athlétique du milieu de terrain, et l’importance du retour de Dubois. » Autant d’éléments à contrer pour garder un ascendant au classement (46 contre 40 points).