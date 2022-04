LOSC, OL - Mercato : un espoir belge dans le viseur des deux clubs ?

Zapping But! Football Club Top 10 : les footballeurs les plus suivis sur les réseaux sociaux

Toujours prêt à miser sur les talents en devenir pour renforcer leurs Académies, l'OL et le LOSC sont à la bataille pour un Espoir belge.

En effet, si l'on en croit Foot Mercato, Lyonnais et Lillois s'intéressent tous deux au prometteur défenseur belge du Standard de Liège Samy Tory (17 ans), lequel arrive en fin de contrat en juin prochain.

Outre Lyon et Lille, le SCO Angers et le VfB Stuttgart sont aussi dans la course pour attirer l'international U18 des Diables rouges.

Alexandre Corboz

Rédacteur