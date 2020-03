LOSC – OL : un superviseur de prestige est attendu en tribunes

true

Le choc de la 28e journée de Ligue 1 entre le LOSC et l’OL (21h) sera particulièrement suivi par Guy Stéphan, adjoint de Didier Deschamps en équipe de France.

Le LOSC et l’OL vont savoir qui a les épaules suffisamment larges pour se lancer dans la course à la prochaine Ligue des champions. Vainqueurs à l’aller, les Dogues semblent avoir un avantage sur leurs adversaires du jour, du moins dans l’ascendant psychologique.

La rencontre au sommet de ce soir (21h) vaudra donc forcément un coup d’œil des concurrents directs de l’OL et du LOSC au classement. Pas seulement. Selon L’Équipe, Guy Stéphan assistera au match dans les travées du stade Pierre-Mauroy.

Guy sera Stéphan à Lille

L’adjoint de Didier Deschamps, le sélectionneur de l’équipe de France, aura un œil attentif sur les internationaux potentiels des deux équipes (Jonathan Ikoné et Mike Maignan côté lillois, Léo Dubois, Houssem Aouar et Moussa Dembélé côté lyonnais), alors que se profile le dernier rassemblement avant l’Euro. Les Bleus disputeront deux matches amicaux à la fin du mois. Ils affronteront l’Ukraine le 27 mars au Stade de France à Saint-Denis et la Finlande le 31 au Groupama Stadium de Décines.