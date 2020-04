LOSC, OM : Galtier est très affecté par la disparition de Pape Diouf

true

La disparition de Pape Diouf mardi soir des suites du coronavirus a particulièrement marqué l’entraîneur du LOSC Christophe Galtier.

Pape Diouf s’en est allé, emporté mardi soir par le coronavirus, et laissera un grand vide chez tous les amoureux du ballon rond. L’ancien président de l’OM, âgé de 68 ans, fut un homme très apprécié dans le milieu, notamment de par sa proximité avec les joueurs. Ce fut le cas de Sylvain Armand, dont il fut l’agent à ses premiers pas dans le monde professionnel. C’est lui qui lui a notamment conseillé de signer au FC Nantes dans son costume d’agent.

Un métier qu’il exercera jusqu’au moment de prendre les fonctions de président du club phocéen dans les années 2000. À cette époque Christophe Galtier avait déjà pris sa retraite et embrassait une carrière d’entraîneur. L’actuel coach du LOSC, après avoir été celui de l’ASSE, a souvent eu affaire à Diouf, de qui il gardera un souvenir impérissable.

« C’est avec une immense tristesse que j’ai appris le décès de Pape Diouf. Du journaliste à la plume magnifique, de l’agent qui n’avait qu’une seule parole au grand président olympien qu’il a été… Je garderai de Pape l’homme bienveillant et toujours là pour conseiller et aider. Énorme pensée à sa famille. RIP », a lancé le coach via les réseaux sociaux de son agence Score Agencies.