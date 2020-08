LOSC, OM : Gérard Lopez snobe Marseille dans la course au podium !

true

Dans L’Equipe, Gérard Lopez a évoqué les objectifs élevés du LOSC et il a omis de citer l’OM parmi ses rivaux potentiels.

Gérard Lopez serait-il mauvais joueur ? A l’époque pressenti pour reprendre l’Olympique de Marseille avant que Frank McCourt ne le double sur la ligne d’arrivée, l’homme d’affaires hispano-luxembourgeois s’était finalement réorienté vers le LOSC pour bâtir son projet basé sur le trading. Un projet qui se veut de plus en plus ambitieux à l’échelle de la L1.

Invité par « L’Equipe » à dévoiler ses objectifs, l’ancien patron de l’écurie de F1 Lotus a été clair : « On visera le podium, on a le talent et le budget pour ça. Mais on part avec de l’humilité car la préparation athlétique a été inédite (…) On va peut-être perdre trois ou quatre titulaires. Mais notre structure est pointue pour remplacer ces postes et nos capacités à bien intégrer les joueurs vont loin : Christophe (Galtier) aura une équipe de talent ».

Quant à savoir quelles seront ses rivaux ? Lopez en voit quatre… mais l’OM n’en fait pas partie : « La concurrence sera redoutable derrière le PSG, avec Lyon et Rennes, avec Monaco et Nice aussi ». Certains y verront un oubli, d’autres une vieille rancune tenace…