LOSC, OM : les coulisses du brûlant dossier Isaac Lihadji

Sauf retournement de situation, l’attaquant de l’OM, Isaac Lihadji, signera un contrat de trois ans avec le LOSC dans les prochaines semaines.

Si, dans quelques semaines, et comme c’est annoncé par l’Equipe depuis hier soir, Issac Lihadi rejoint bel et bien le LOSC en provenance de l’OM, le club nordiste pourra remercier Luis Campos, le conseiller du président Gérard Lopez. Pour quelle raison ? Parce que c’est Campos qui, le premier, s’est engoufré dans le très complexe dossier Lihadji il y a plusieurs mois.

A cette époque, le jeune talent marseillais, et son agent, renâcle toujours à signer quoi que ce soit. Les discussions avec Andoni Zubizarreta ne mènent nulle part, quant à l’apparition de Lihadji contre Naples, en match amical, pour la première au Vélodrome de Villas-Boas, elle ne débloque rien. Campos, lui, a déjà approché l’entourage de Lihadji. Et entretient le contrat en octobre-novembre lors du Mondial des moins de 17 ans au Brésil.

Dortmund a tenté sa chance

Le dirigeant lillois, qui sait que sa position est plus intéressante financièrement que celle de l’OM, ne lâchera plus le dossier. Un contrat de trois ans est proposé à Lihadji et le LOSC devra, seulement, verser 300 000 euros de dédommagement au club phocéen. A noter que le Borussia Dortmund aurait tenté une approche il y a quelques jours. Sans réussite.