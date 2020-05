LOSC, OM – Mercato : le FC Lorient fonce sur une piste commune

true

Cible du LOSC ou encore de l’OM, Stéphane Diarra (Le Mans, 21 ans) fait l’objet d’un intérêt très prononcé du FC Lorient.

Comme évoqué en mars dernier, l’Olympique de Marseille et le LOSC gardent un œil sur l’une des révélations de la saison en Ligue 2, Stéphane Diarra (21 ans), ailier gauche très offensif du Mans. Considéré comme le meilleur dribbleur de Ligue 2, l’Ivoirien (28 apparitions, 4 buts, 4 passes décisives TTC) ne restera pas dans la Sarthe et, s’il dispose de portes de sortie en Angleterre (Leicester, Newcastle) et en Ecosse (Celtic Glasgow), l’intéressé veut rester en France.

Stéphane Diarra est déjà d’accord avec les Merlus !

Si l’on en croit « Ouest-France », un club de Ligue 1 a déjà pris de l’avance sur le dossier : Lorient. D’après le média local, les Merlus auraient déjà convaincu Stéphane Diarra, lui soumettant une proposition de contrat de quatre saisons.

A l’instar de Brest, l’OM et Lille ont donc un train de retard sur le dossier mais leur chance est que Lorient ne s’est pas encore entendu avec le Mans. Dans l’attente de connaître la division dans laquelle il évoluera en 2020-21 (National 1 ou Ligue 2), le club sarthois n’a pas encore fixé son prix de sortie. Si le MUC est finalement sauvé par le Comex de la FFF, le tarif ne sera évidemment pas le même. Rappelons que sur le cas Stéphane Diarra, le Stade Rennais est intéressé à 50% sur une éventuelle revente.