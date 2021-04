LOSC, OM - Mercato : une révélation sur Luis Campos met la rage à l’OL

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : le top 10 des joueurs en fin de contrat en Liga

Burak Yilmaz (35 ans) est définitivement une bonne pioche du LOSC. Recruté en provenance de Besiktas au mercato estival, l’attaquant turc compile 12 buts et 5 passes décisives cette saison et a mis à terre l’OL presqu’à lui seul dimanche avec un doublé décisif (3-2). Le LOSC peut dire un grand merci à Luis Campos sur ce coup-là.

« Loïc Rémy part et Luis cherche un attaquant d’expérience, s’est souvenu l’agent Hassan Torun sur RMC Sport. On est assis tous ensemble avec mon associé et on lui propose Burak Yilmaz. Luis connaît le joueur, mais il est quand même parti le regarder. Il prend l’avion et passe une dizaine de jours sur place, à Istanbul. Il a réussi à convaincre le joueur. Burak est venu à Lille pour Luis Campos, je peux le dire. Il a trouvé les mots justes, ils parlent le même langage football. L’année précédente, il pouvait partir à Lecce. C’est vraiment Luis Campos qui le convainc. »

Campos a mis 10 jours pour convaincre Yilmaz !

Et pour mettre encore plus la rage à l’OL, le deal se serait fait un temps record ! « 10 jours, c’est le temps qu’a passé Luis Campos à Istanbul pour convaincre Burak Yilmaz de quitter sa terre natale et rejoindre le Nord, selon le JDD, rappelle Le Petit Lillois. 45 minutes, c’est le temps mis par Burak Yilmaz pour mettre l’OL dans sa poche. »