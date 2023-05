LOSC - OM : onze inédit à Lille, un petit miracle pour Payet ?

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les meilleures punchlines d'El Pibe de Oro

Buteur lors de ses deux derniers matches avec l'OM, Dimitri Payet aura-t-il l’honneur d’être encore titulaire ce soir à Lille ? Selon L’Équipe, la réponse est oui ! Alors qu’il a écopé d’une sanction de trois matches suite à sa gifle sur Yannick Cahuzac, le Réunionnais pourrait démarrer la rencontre sur le côté gauche et enchaîner donc une deuxième titularisation, fait rarissime cette saison.

Le milieu du LOSC renforcé ?

Du côté du LOSC, les absences en défense centrale vont obliger Paulo Fonseca à bricoler et donner leur chance aux jeunes Leny Yoro et Bafodé Diakité (22 ans)... indiscutable cette saison comme latéral droit. Le renforcement de l’entrejeu, avec Jonas Martin ou Carlos Baleba en plus des deux André, serait une option envisagée par le staff lillois pour compenser cette inexpérience dans ce match à enjeux.

Pour résumer Si Paulo Fonseca devra bricoler afin de mettre en place une équipe du LOSC cohérente pour recevoir l’Olympique de Marseille (21h), Igor Tudor pourrait encore donner sa chance à son buteur providentiel Dimitri Payet d’emblée.

