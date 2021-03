LOSC - OM : Pierre Ménès dévoile son favori pour le choc

Zapping But! Football Club Ligue 1 : le classement des buteurs de la saison 2020-2021

Le LOSC a failli passer à la trappe hier à Lille face à une équipe du RC Strasbourg très performante. Christophe Galtier en était pleinement conscient après la rencontre et a même parlé de « miracle » suite à l’égalisation de José Fonte en fin de match (1-1).

L’entraîneur du LOSC en a profité pour dresser un premier état des lieux avant le choc de mercredi contre l’OM comptant pour la 28e journée de Ligue 1 (21h). En actant déjà le forfait de son attaquant turc Burak Yilmaz et sans doute celui de Zeki Celik.

Ménès voit le LOSC moins bien... mais au-dessus de l'OM

Pierre Ménès a analysé la prestation des Dogues. « Depuis le début de l’année, le LOSC a perdu 7 points à Pierre-Mauroy, a-t-il rappelé d’emblée. Une défaite contre Angers, un nul face à Brest et donc, un autre nul concédé cette fois face à Strasbourg. Et quand on voit la physionomie du match, ce point pris par les Dogues est plutôt un point gagné (...) Avec ce match nul, les Nordistes ont sauvé l’essentiel mais ils concèdent néanmoins deux points à Paris et à Monaco. Dans la course au titre, la mauvaise opération du week-end est donc pour les hommes de Galtier… »

Avant le choc contre l’OM mercredi dans ce même stade, Ménès voit tout de même le LOSC au-dessus après le nul marseillais contre l’OL (1-1). « On note un léger progrès dans le jeu côté marseillais, mais pas sûr que ce soit suffisant mercredi soir à Lille », a-t-il conclu.