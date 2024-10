LOSC OM PSG : le meilleur joueur du mois de septembre est connu

Et un premier trophée pour l'attaquant du PSG, Bradley Barcola. C'est en effet ce dernier qui a été élu joueur du mois de septembre selon le résultat donné il y a quelques minutes par l’Union Nationale des Footballeurs Professionnels.

Barcola faisait face à Mason Greenwood, de l'OM, et Jonathan David, du LOSC. Grâce, notamment, à ses trois buts en 4 matchs, le Parisien devance les deux autres joueurs.

Pour résumer

