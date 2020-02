LOSC : Victor Osimhen de plus en plus douteux contre l’OM ?

true

Le choc de la 24e et prochaine de Ligue 1 est déjà tout trouvé. Il arrivera dimanche prochain au stade Pierre-Mauroy (21h), entre l’OM et le LOSC, qui pointent respectivement au deuxième et quatre rang du classement.

Si le club phocéen reste sur une série impressionnante de 13 matches sans défaite, les Dogues viennent d’enchaîner trois succès qui leur ont permis de ne reprendre l’entraînement que mardi matin. Sera-ce avec Victor Osimhen ? Rien n’est moins sûr.

Les examens complémentaires se succèdent pour Osimhen

Si Christophe Galtier a parlé d’une lésion musculaire au niveau de l’ischio-jambier au sortir du dernier match lillois, des examens complémentaires pour connaître la gravité de sa blessure ont été réalisés samedi, avant une nouvelle batterie ce dimanche. Selon le compte LOSC Actualité, bien renseigné sur le club nordiste, la décision concernant la présence ou non de l’attaquant nigérian face à l’OM sera communiqué probablement lundi par le LOSC. Dans ce genre de cas, l’attente n’est jamais vraiment une bonne nouvelle.