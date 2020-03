LOSC : Pierre Ménès voit Lille et le Stade Rennais menacer l’OM !

true

Le LOSC a fait le travail. Les Dogues, qui montent clairement en puissance, ont logiquement dominé une équipe de l’OL en manque de ressort physique et psychologique (1-0). Pierre Ménès a notamment remarqué sur la mainmise du LOSC dans l’entrejeu.

IMPORTANTISSIME victoire lilloise ce soir 👊 Les Dogues sont quatrièmes et mettent leur premier poursuivant, le Stade de Reims, à 8 points 💥#LOSCOL 1-0 | ⏱ 90’+4 pic.twitter.com/2Kec2QttHL — LOSC (@losclive) March 8, 2020

« Le LOSC a logiquement battu une équipe de Lyon très émoussée sur le plan physique. D’autant que, après la Juve, Sainté et Paris, Garcia a aligné une quatrième fois consécutive son milieu Guimaraes-Tousart-Aouar, assure le consultant de Canal+ sur son blog. Cette fois, cet entrejeu si performant la semaine passée a beaucoup souffert face à l’agressivité et le pressing des Lillois, notamment du duo André-Sanches. Lyon n’a pas eu les ressources physiques et techniques pour pouvoir revenir. »

Lille et Rennes reviennent fort sur l’OM

Ce même Ménès pense également que le LOSC et le Stade Rennais, large vainqueur du MHSC hier (5-0), ont les armes pour rattraper l’OM à la deuxième place du classement de L1. « Aujourd’hui, il semble évident que Rennes et Lille lutteront pour la troisième place jusqu’au bout. Et peut-être même la deuxième si Marseille venait à chuter à Montpellier lors de la prochaine journée, sachant que l’équipe de Villas-Boas recevra ensuite Paris avant de se rendre à Lyon. Une fois de plus, rien n’est joué », a-t-il conclu. Aujourd’hui, l’OM compte respectivement 6 et 7 points d’avance sur le Stade Rennais et le LOSC.