LOSC : PSG, avenir, Bleus, Mbappé… Jonathan Ikoné passe à table

true

Sur son début de saison poussif :

« Je n’étais pas concentré on va dire. Mon nouveau statut ne m’a pas fait changer, c’est juste que je me mettais plus de responsabilités. Il fallait que je reste pareil. Maintenant, je vais essayer de montrer un autre Jonathan. »

Sur son avenir ou pas au LOSC :

« Ça dépendra de la fin de saison, et de ce que le club veut de mois. On se posera, mais je vais réfléchir avec ma famille. L’Euro avec l’équipe de France ? J’y pense, on verra bien mais je suis un prétendant. Il y a aussi les Jeux Olympiques. Pourquoi ne pas les faire avec Kylian Mbappé ? Ce qu’il fait me pousse à le rejoindre au haut niveau. »

Sur son départ précipité du PSG :

Formé au PSG, Ikoné a quitté le club parisien en janvier 2017 en étant prêté à Montpellier avant de rejoindre le LOSC à l’été 2018. Ses bonnes performances avec les Dogues lui ont ouvert les portes de l’équipe de France. Autant dire qu’il ne regrette pas d’avoir quitté le club de la capitale. « Je n’ai aucun regret, je devais aller voir ailleurs, jouer au PSG ça allait être dur », a-t-il reconnu.