LOSC, PSG - Mercato : le jackpot demandé pour Soumaré, son remplaçant déjà identifié ?

Le LOSC s’attend à quelques remous d’ici au 5 octobre prochain. Christophe Galtier n’en a pas fait mystère hier en conférence de presse. S’il s’attend plutôt à un départ en attaque, le coach des Dogues pourrait bien voir filer Boubakary Soumaré.

À 21 ans, le milieu de terrain fait partie des joueurs les plus bankables de l’effectif lillois et ne sera pas retenu en cas d’offre intéressante. En plus d’approches anglaises, mais pas des meilleurs clubs, L’Équipe explique dans son édition du jour que Soumaré est courtisé par l’Inter, l’AC Milan et Naples. Le PSG, son ancien club, regarde aussi sa situation de près.

Soumaré ne partira pas à moins de 25 M€

« Il n’a pas donné son choix définitif à ses dirigeants et ne quittera Lille que pour un grand club, précise le quotidien sportif. Le LOSC aimerait récupérer entre 25 à 30 M€, hors bonus et intéressement. » En cas de départ de Soumaré, Cheikh Niasse renforcerait l’entrejeu lillois, qui pourra aussi bientôt compter sur Eugenio Pizzuto.