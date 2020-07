LOSC, PSG – Mercato : Leonardo bientôt fixé pour Gabriel ?

true

Victor Osimhen n’est pas le seul joueur du LOSC sur le départ au mercato. Gabriel, récemment sondé par Leonardo au PSG, est en pleine réflexion.

Gérard Lopez a un emploi du temps chargé ces prochains jours. Son poids devrait servir pour boucler le transfert de Victor Osimhen au Napoli, lui qui a déjà passé sa visite médicale avec succès ce week-end à Rome.

Après ce dossier sensible, le LOSC devrait en profiter pour finaliser d’autres départs cet été. Le premier d’entre eux après Osimhen se nomme évidemment Gabriel (22 ans). Courtisé par Naples, le stoppeur brésilien a été relancé récemment par le PSG, où son compatriote Leonardo le voit comme un remplaçant potentiel de Thiago Silva.

Une décision est attendue cette semaine pour Gabriel

« Aucune urgence au niveau financier s’impose, précise le site Le Petit Lillois dans ce dossier. Mais le joueur ne va plus traîner dans le Nord. Il a d’ailleurs été ménagé face à Mouscron. Plusieurs clubs anglais se sont manifestés, dont Everton qui est revenu dans la course et Naples qui tient toujours la corde dans le dossier. Une décision est attendue cette semaine, et plus de détails seront donnés sur sa future destination. » Pour l’heure, on sait juste que le LOSC pourrait récupérer 22 millions d’euros dans la transaction.