LOSC, PSG, Real Madrid : un ancien milieu des Dogues mettrait Pogba et Kanté à l’amende !

Si le PSG et le Real Madrid ont un temps envisagé de s'offrir Paul Pogba ou N'Golo Kanté pour renforcer le cœur du jeu, les deux clubs étaient visiblement dans le faux au moment d'attirer le « meilleur milieu de Premier League » dans leur rang. C'est en tout cas ce que pense l'ancien joueur du LOSC Yves Bissouma, à Brighton depuis trois ans mais persuadé d'être le meilleur à son poste en Angleterre.

Le meilleur milieu de Premier League ? "Pour moi, c'est moi"

Dans un entretien à la BBC, le milieu malien ne s'est pas débiné au moment de vendre son profil : « Qui est le meilleur milieu en Angleterre ? Je ne veux pas être arrogant, mais c'est mon état d’esprit. Pour moi, c'est moi. Parce que dans ma tête, je travaille pour être le meilleur. Je sais qu'en Premier League il y a beaucoup de bons milieux de terrain. Mais pour moi, c'est moi. Cela me donne de la confiance et de l'énergie pour montrer aux gens que oui, je suis là. Je suis Bissouma », a lâché l'ancien Dogue, évoqué du côté de Liverpool et de Manchester United cet été.

Promis à un brillant avenir après les Seagulls, Yves Bissouma ? L'intéressé ne s'avance pas trop même s'il ne manque pas d'aplomb : « Je veux juste me concentrer sur mon football et jouer chaque match, chaque semaine, pour être bon et pour aider mon équipe à gagner. Le reste, vous le verrez dans le futur ».