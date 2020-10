LOSC - RC Lens (4-0) : Pierre Ménès voit haut pour les Dogues et met en garde les Sang et Or

Un succès qui ne souffre d’aucune contestation. C’est ainsi qu’on peut qualifier la victoire écrasante du LOSC hier lors du derby du Nord contre le RC Lens (4-0). Même Franck Haise l’a reconnu en conférence de presse d’après-match, insistant sur la supériorité des Lillois dans tous les secteurs de jeu. Pierre Ménès partage son analyse de la rencontre et voit même très haut pour cette équipe lilloise.

« C’est un vrai retour sur Terre pour le Racing »

« Il n’y a pas eu photo avec une équipe lilloise particulièrement solide et qui a cette faculté de ne pas surjouer, de ne pas tenter des trucs dont elle n’est pas capable, affirme-t-il sur son blog. Il y a toujours énormément d’application, d’implication et une densité physique très impressionnante. Pour tout dire, sur ce début de saison, j’ai l’impression que le vrai dauphin du PSG, ce sera le LOSC. En plus, les Lensois ont un peu perdu leurs nerfs et ont terminé à 9, avec notamment un tacle par derrière parfaitement inutile de Michelin sur Bamba. Cela ne remet pas en cause le bon début de saison du Racing mais c’est un vrai retour sur Terre. À l’inverse, il va falloir surveiller de près cette équipe de Lille… »