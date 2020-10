LOSC - RC Lens : Cabaye, dernier Dogue d’une incroyable série dans le derby

Les supporters du RC Lens ont lancé le derby contre le LOSC. Hier soir, un communiqué a en effet appelé au rassemblement des différents groupes de fans des Sang et Or pour l rencontre tant attendue contre les Dogues ce dimanche en clôture de la 7e journée de L1 (21h). « Nos joueurs, exemplaires d’envie et de motivation, vont enfin affronter les chiens lillois pour un derby que nous attendons tous depuis le 3 mai 2015 », peut-on notamment lire dans le message en question.

Le LOSC marque de près contre le RC Lens

Sur le rectangle vert, le LOSC partira favori. Avec sans doute l’envie de faire oublier une statistique pour le moins tenace. Comme le rappelle le compte Twitter des Dogues, Yohan Cabaye est le dernier joueur lillois à avoir trouvé la faille dans un derby en dehors de la surface ! Les 12 derniers buts du LOSC contre le RC Lens en Ligue 1 ont en effet été inscrits depuis l’intérieur de celle-ci. Jean-Louis Leca sait à quoi s’en tenir au stade Pierre-Mauroy.