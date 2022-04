LOSC - RC Lens : Gourvennec enrage, l’accueil phénoménal des supporters lensois l’a achevé !

Zapping But! Football Club PSG - INFOS BUT! : Le rêve Zidane, l’alternative Conte et duel serré pour Pogba

Le RC Lens l’a fait ! Hier, les Sang et Or se sont imposés à Lille dans le choc de la 32e journée de Ligue 1 (2-1), qui était également le 115e derby du Nord. Cela faisait 40 ans que les Sang et Or ne s’étaient pas imposés deux fois de suite face au grand rival local, dans une même saison.

« On s’est plombé le match, regrettait Jocelyn Gourvennec en conférence de presse. On voulait attaquer fort et on s’est fait piéger sur un corner (4e). On ne peut pas gagner une telle rencontre à enjeu en faisant une période sur deux. Même si on a poussé les 20-25 premières minutes en deuxième, on a déçu tout le monde, y compris nous-mêmes. C’est dur à accepter. Je le vis comme un affront, une blessure. »

Leca est transporté

De son côté, Franck Haise savourait l’exploit du RC Lens : « Il fallait rester le plus calme possible, défendre avec intelligence et maîtrise, analysait Franck Haise. On a été bons dans les transitions, pas toujours très bons. Et, en deuxième période, on s’est appuyé sur notre débauche énergie et la justesse défensive. »

Les joueurs du RC Lens ont été récompensés de leurs efforts avec cette victoire historique mais aussi l’accueil que leur avaient réservé leurs supporters à leur retour en bus en Artois. À la Gaillette, vers une heure du matin, la ferveur locale était telle que Jean-Louis Leca a immortalisé l’événement. Exceptionnel.

Ambiance PHENOMENALE du côté de la Gaillette ! La Région est Sang et Or ! #RCLens #LOSCRCL (Instagram Jean-Louis Leca) pic.twitter.com/nJRS3mOrqA — Lensois.com Live (@LensoisComLive) April 16, 2022

