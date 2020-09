LOSC - RC Lens : Haise privé de son principal guerrier pour le derby ?

Le RC Lens réussit un début de saison qui va au-delà de ses espérances. Après 5 journées de L1, les Sang et Or sont positionnés aux avant-postes (6e) et peuvent préparer la réception de l’ASSE dans de très bonnes conditions à Bollaert (samedi, 17h).

Si Ignatius Ganago, sorti sur blessure à Nîmes dimanche (1-1), pourrait finalement être sur pieds contre les Verts, le derby du Nord est déjà dans certaines têtes. Celui-ci aura lieu après la trêve internationale le week-end du 17-18 octobre mais Facundo Medina pourrait déjà manquer à l’appel.

Medina va devoir calmer le jeu

Le défenseur argentin (21 ans) a en effet écopé d’un 3e jaune en 5 journées de Ligue 1 hier aux Costières et sera en principe suspendu par la commission de discipline qui se réunira cette semaine pour avoir accumulé 3 avertissements sur une période de 10 rencontres. Entre-temps, le site Lensois.com rappelle que le défenseur du RC Lens aura peut-être eu l’occasion de jouer avec la sélection d’Argentine pour laquelle il figure sur une liste dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2022.