LOSC, RC Lens : les deux clubs se proposent pour servir de laboratoire à un retour du public !

A l'occasion d'un entretien accordé à France Infos vendredi matin, la Ministre des Sports Roxana Maracineanu a ouvert la voie à un retour des supporters dans les stades. L'ancienne nageuse se rendait d'ailleurs à Lyon à la rencontre de Jean-Michel Aulas (OL), Olivier Ginon (LOU rugby) et Tony Parker (ASVEL) pour plancher sur cette éventualité.

« On va pouvoir étudier la possibilité dans certaines villes, dans certains clubs, de reprendre avec des protocoles sérieux, précis et validés par la préfecture et l'ARS », a-t-elle notamment expliqué. Dans le Nord, le message a été entendu à Lille comme à Lens.

« Je souhaite que l'on soit un club test pour recevoir nos partenaires et nos supporters. J'ai tout de suite eu l'initiative de demander à mes équipes de faire le nécessaire. On est une métropole et en matière d'organisation, on a un savoir-faire », a réagi Olivier Létang, le président du LOSC dans la Voix du Nord. Réaction similaire au Racing où la direction s'est déclarée intéressée et prête à organiser des matchs-test servant à cette expérimentation.