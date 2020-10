LOSC - RC Lens : les Dogues déjà mis sous pression pour remporter le derby !

Le derby du Nord n’a pas eu lieu en L1 depuis mai 2015. Il n’est donc pas nécessaire de rappeler qu’il devrait s’agir d’un grand moment vécu par les acteurs de la rencontre qui aura lieu dimanche au stade Pierre-Mauroy en clôture de la 7e journée de L1 (21h).En attendant, les supporters ont déjà lancé le match du côté du RC Lens... mais aussi au LOSC, comme le signale Jérémy Pied dans les colonnes de La Voix du Nord.

Pied inondé de messages après Strasbourg !

« Le match contre Strasbourg était à peine terminé que j’avais déjà des messages pour me demander de gagner absolument ce derby, affirme le milieu lillois dont les propos sont rapportés par Le Petit Lillois. C’est un match avec beaucoup d’émotions et on va faire le maximum sur le terrain pour l’emporter. »