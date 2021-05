LOSC, RC Lens, OM : un ex Marseillais rabaisse les Dogues face aux Sang et Or

Zapping But! Football Club Diego Maradona : le monde du football rend hommage à El Pibe de Oro

Consultant en Angleterre et ancien joueur de Ligue 1, Tony Cascarino n'a visiblement pas une très belle image du LOSC. Si les Dogues réalisent une saison extraordinaire et pourraient même rafler le titre, il en faut plus pour convaincre l'ancien buteur de l'OM et de Nancy.

Le LOSC comparé à Sunderland...

Au micro de talkSPORT où il est consultant, Tony Cascarino a donné dans le … trash talk au moment de parler des Dogues. « Lille qui gagne la Ligue 1, c’est pire que Leicester gagnant la Premier League. C’est une équipe bien inférieure. Lille n’est même pas la plus grande équipe de sa région. C’est la deuxième. Le RC Lens est un club beaucoup plus grand dans le nord de la France. C'est comme si Sunderland gagnait le championnat contre Man City. Désolé pour les fans de Sunderland si je vous ai contrariés, mais c'est la meilleure comparaison », a balancé l'Irlandais.

Malgré tout le respect qu'on peut avoir pour Tony Cascarino, il serait quand même bon ton que l'intéressé se mette à la page et sorte des années 90. Car même si sa réflexion plaira sans doute au peuple Sang et Or, le Lille des années 2000 a quand même prouvé ces dernières années qu'il était un club de stature européenne...