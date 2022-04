LOSC - RC Lens : Pierre Ménès descend Lille et relance le Racing dans la course à l’Europe

Zapping But! Football Club PSG - INFOS BUT! : Le rêve Zidane, l’alternative Conte et duel serré pour Pogba

Le RC Lens l’a fait ! Hier, les Sang et Or se sont imposés à Lille dans le choc de la 32e journée de Ligue 1 (2-1), qui était également le 115e derby du Nord. Cela faisait 40 ans que les Sang et Or ne s’étaient pas imposés deux fois de suite face au grand rival local, dans une même saison.

« On a vu un bon derby du Nord entre Lille et Lens, analyse Pierre Ménès sur son blog. Un match disputé sur un bon rythme, pendant lequel les attaquants du LOSC ont confirmé leurs grandes difficultés offensives. Il n’y a pas grand chose qui va à Lille en ce moment. Derrière, ça lâche, devant ça ne marque plus… Frankowski a ouvert le score sur une jolie frappe avant que Kalimuendo ne double la mise. »

Le chroniqueur pense désormais que le RC Lens est relancé dans la course à l’Europe. « Le Racing était tout à fait cohérent et efficace dans son jeu mais à la fin de la première période, Xeka a redonné de l’espoir aux siens en reprenant un centre de Zhegrova – qui n’est pas inintéressant à son poste Mais voilà, les Lillois n’arrivent pas à gagner à domicile, a-t-il poursuivi. Ils ont de bonnes séquences en déplacement parce qu’ils sont bien organisés défensivement, mais à la maison c’est très compliqué pour eux. Cela va être difficile de décrocher une place européenne, au contraire des Lensois qui sont en embuscade et gardent espoir. »

"Monaco piège Rennes, Lens s'offre le derby"



Le bon coup de Monaco à Rennes, celui de Lens à Lille et le réveil des Verts : retour sur les trois premiers matchs de cette 32e journée.https://t.co/wU1cbXFRV0 — Pierre Ménès (@PierreMenes) April 16, 2022

Pour résumer Pierre Ménès a livré son analyse de la victoire prestigieuse du RC Lens devant le LOSC lors de la 32e journée de Ligue 1 samedi au Stade Pierre-Mauroy (2-1) et voit les Sang et Or relancés pour l’Europe. Il reste six matches !

Bastien Aubert

Rédacteur