LOSC, RC Strasbourg, Stade de Reims : ils sont dans L'Equipe-type !

Une fois n'est pas coutume, il n'y avait aucun membre du PLM (Paris – Lyon – Marseille) dans le onze-type de la 16e journée de Ligue 1 du quotidien L'Equipe. L'équipe était d'ailleurs à forte connotation alsacienne pour saluer la jolie performance du RC Strasbourg, large vainqueur des Girondins de Bordeaux (5-2) à la Meinau.

Sur onze joueurs et un coach, les représentants du RCSA étaient cinq... A commencer par Julien Stéphan sur le banc. On retrouvait également Ludovic Ajorque, double buteur, Adrien Thomasson, auteur de l'égalisation à 1-1 ainsi que les deux pistons Frédéric Guilbert et Dimitri Liénard. Auteur d'un coup-franc juninesque à Metz, Teji Savanier (MHSC) est aussi récompensé.

On retrouvait aussi deux bourreaux rémois de l'OL : le gardien Perdrag Rajkovic et le défenseur Yunis Abdelhamid. Profitant de leur succès face à Lorient, les Troyens Salmier et Kouamé s'invitaient dans l'équipe tout comme le monégasque Maripan … Et le milieu lillois Benjamin André, précieux à Rennes (2-1).