LOSC, Stade de Reims, PSG : ils sont dans l’équipe type

Sans grande surprise, le PSG place Neymar dans cette équipe de stars. L’attaquant brésilien a encore survolé le débats devant le Montpellier HSC samedi au Parc des Princes en distillant une passe décisive et en touchant près de 128 ballons ! C’est un record dans le match (5-0). À Angers, le Stade de Reims n’a pas été mal non plus.

Disasi redevient monstrueux avec Reims

Axel Disasi, qui restait sur quelques sorties fébriles, a remis tout le monde d’accord en muselant parfaitement les attaquants adverses. Le défenseur champenois a notamment remporté 63% de duels et bloqué deux tirs. Son coéquipier Xavier Chavalerin s’est aussi distingué avec une passe décisive, 94% de passes réussies et pas moins de 7 tacles. La victoire fut large et belle (4-1).

Gabriel l’est resté au LOSC

Du côté du LOSC, les Dogues sont aussi repartis de Strasbourg avec les trois points de la victoire (2-1). L’excellent Gabriel, qui a égalisé de la tête sur un corner de Jonathan Ikoné, a récupéré sept ballons devant sa surface et effectué cinq dégagements défensifs. Personne n’a fait mieux samedi soir à la Meinau.