LOSC – Stade Rennais (1-0) : les 3 Tops lillois, les 3 Flops rennais

En s’imposant 1-0 sur sa pelouse face au Stade Rennais (1-0), le LOSC s’est parfaitement relancé dans la course au podium. Décryptage.

Les Tops :

Loïc Rémy (LOSC)

Unique buteur du match d’une jolie frappe de l’entrée de la surface qui a pris le poteau rentrant d’Edouard Mendy (4e), l’attaquant de 33 ans a montré qu’il n’avait rien perdu de ses réflexes de buteur. Il aurait même pu doubler la mise avant sa sortie (67e). Ce soir, le fer de lance des Dogues, ce n’était pas Victor Osimhen mais lui.

Jonathan Ikoné (LOSC)

L’international tricolore avait beaucoup d’envie ce mardi soir. Il l’a montré dès la 4e minute en s’arrachant pour récupérer une mauvaise relance bretonne et servir Loïc Rémy pour le but du match. Au cœur d’une première mi-temps marqué par le déchet technique, il était le Dogue le plus intéressé dans le jeu.

Jonathan Bamba (LOSC)

Contesté par certains supporters qui auraient préféré voir un autre joueur sur le pré que l’ancien Stéphanois, Bamba s’est battu comme un beau diable, amenant de la percussion dans le jeu nordiste. Très intéressant lors du second acte même s’il n’a pas été décisif. On aurait pu citer Renato Sanches, très intéressant replacé dans l’axe du 4-4-2 mais le Portugais ne souffre pas du même déficit d’image que Bamba…

Les Flops :

Raphinha (Stade Rennais)

Héros du match vendredi dernier face à Nantes (doublé), le Brésilien n’a cette fois-ci pas eu l’occasion de briller. Sorti dès la 33e minute et remplacé par Romain Del Castillo, l’ancien du Sporting s’est plaint d’un souci au bas du dos.

Yann Gboho (Stade Rennais)

Préféré à Adrien Hunou à la pointe de l’attaque, Gboho est sans doute un crack en devenir au Stade Rennais mais ce mardi au stade Pierre Mauroy, il n’a pas confirmé les promesses. Dès son entrée sur le pré, Hunou a montré davantage.

L’animation offensive

Face au LOSC, c’est toute l’animation offensive bretonne qui a déraillé. Bien sûr la sortie précoce de Raphinha n’a pas aidé les Rouge et Noir à développer du beau jeu mais que d’approximations et de mauvais choix. Que ce soit Flavien Tait, Mbaye Niang ou Benjamin Bourigeaud, aucun des offensifs bretons n’a joué sa meilleure partition. Forcément derrière…