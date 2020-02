LOSC – Stade Rennais : Galtier et Stéphan échangent déjà des amabilités

true

Les entraîneurs respectifs du LOSC et du Stade Rennais Christophe Galtier et Julien Stéphan semblent s’apprécier. Et n’hésitent pas à se le dire.

Il fut un temps où la jeunesse triomphante de Julien Stéphan semblait agacer ses confrères de L1. Celui-ci est révolu. Christophe Galtier, au LOSC, a par exemple rangé sa fierté pour dire tout le bien qu’il pensait de son homologue du Stade Rennais.

« Julien Stéphan rapidement pris la mesure du poste »

« Julien Stéphan a été baigné dans le foot dès son plus jeune âge à travers le parcours de son papa, glisse le coach lillois dans L’Équipe. Il a rapidement pris la mesure du poste, il est frais et dynamique et il a tourné le jeu de son équipe vers l’offensive. Il a déjà levé une Coupe de France dans sa jeune carrière et il active beaucoup de leviers pour éviter de tomber dans l’euphorie ou la sinistrose. »

La pression est sur le LOSC

Stéphan, lui, n’a jamais caché qu’il appréciait Galtier et sa manière d’avoir rendu au LOSC ses lettres de noblesse. Justement, il s’agit d’une bonne occasion de laisser pression sur le vice-champion de France avant le rendez-vous de ce soir (19h). « La pression ? Elle est sur ceux qui nous chassent, surtout ceux qui ont un objectif affirmé de jouer la Ligue des champions et un besoin de la jouer, dans leur fonctionnement, sourit le coach du Stade Rennais. Nous, on n’a rien affirmé du tout, si ce n’est de rester ambitieux. Lille a de la dynamite dans le domaine offensif, des joueurs explosifs, très bons dans la profondeur et dans la percussion, c’est ça que je regarde et qu’on devra gérer. »