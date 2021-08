LOSC, Stade Rennais, Girondins – Mercato : le nouveau Mostafa Mohamed serait visé

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 des meilleurs vendeurs de la décennie

L'information émane de Football365 Afrique et elle n'est pas vraiment surprenante dans la mesure où les clubs de Ligue 1 explorent des pistes de plus en plus exotiques en quête de bonnes affaires. Auteur d'une belle saison avec le FC Pyramids (D1 égyptienne), Ramadan Sobhi (24 ans) intéresserait le LOSC, le Stade Rennais et les Girondins de Bordeaux.

Pour l'heure, aucun des clubs de Ligue 1 n'a été au delà de la prise de renseignements pour un joueur qui s'est mis en évidence lors des Jeux Olympiques de Tokyo (éliminé difficilement par le Brésil lors des quarts de finale).

Auteur de 10 buts et 4 passes décisives la saison passée, l'ancien joueur de Stoke City et Huddersfield plait également beaucoup à Galatasaray. Les Turcs ont même un temps d'avance puisqu'ils ont déjà formulé une proposition afin de constituer une attaque à 100% pharaon avec son compatriote Mostafa Mohamed (ex piste hivernale de l'ASSE).