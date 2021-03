LOSC, Stade Rennais - Mercato : la bagarre s'engage pour un milieu du PSG qui brille en L1

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le tirage au sort complet des 8èmes de finale

Éric Junior Dina-Ebimbe n’est sans doute pas le joueur le plus clinquant de L1 mais il fait partie des pépites qui ont éclos cette année. Alors qu'il découvre le plus haut niveau à Dijon, le milieu prêté par le PSG commence à susciter l'intérêt de nombreux clubs étrangers, qui sont venus le superviser cette saison.

Outre Fribourg, Foot Mercato assure que le Bayer Leverkusen s'est déjà manifesté auprès du joueur âgé de 20 ans, auteur d’un but et d’une passe décisive en Bourgogne. En France, Dina-Ebimbe a également sa cour puisque le Stade Rennais, le LOSC et le Montpellier HSC suivent de près sa progression.

À noter que DFCO dispose d'une option d'achat de 4 M€ et Paris d'une clause de rachat et qu'il possède des partisans au PSG qui verraient d'un bon œil une intégration à la rotation la saison prochaine... Affaire à suivre.