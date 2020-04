LOSC, Stade Rennais, RC Strasbourg, Stade de Reims : Pape Diouf à l’honneur

L’annonce fait encore froid dans le dos : Pape Diouf s’est éteint. À 68 ans, l’ancien président mythique de l’OM n’a pas succombé au coronavirus, qu’il a contracté à Dakar au Sénégal ces derniers jours.

Transporté vers la France, l’ancien agent et journaliste n’a pas pu résister à la maladie. Avec lui, c’est un pan des souvenirs du club phocéen qui s’en va. Tous les clubs de l’Hexagone se succèdent pour rendre hommage à celui qui restera un grand communicant et un homme qui connaissait le football sur le bout des doigts.

⚫️ Le LOSC se joint à la peine et aux hommages du football français à la mémoire de Pape Diouf, grand amoureux du ballon rond et professionnel estimé.

Même tard dans la nuit, certains clubs ont pris de leur temps pour lui témoigner leur profond respect. Le LOSC, le Stade de Reims, le RC Strasbourg ou encore le Stade Rennais, pour ne citer qu’eux, ont mis à l’honneur l’ancien président de l’OM. Le PSG et l’OL leur avaient montré la voie hier soir, comme pour mieux consolider l’appellation PLM en ces temps douloureux.

Le football français a perdu ce mardi un de ses grands dirigeants avec la disparition de Pape Diouf, ancien Président de l’ @OM_Officiel . Le Stade Rennais F.C. adresse ses sincères condoléances à sa famille et son entourage. pic.twitter.com/wAwDdKoDDs

⚫️Le football français a perdu l’une de ses grandes figures ce soir. Le Racing Club de Strasbourg Alsace adresse ses sincères condoléances à sa famille et à son entourage. https://t.co/gI4tdGKaIV

Emblématique dirigeant. Charismatique président. À sa famille, ses proches, à l’@OM_Officiel et ses supporters, le Stade de Reims adresse ses pensées émues et ses plus sincères condoléances. #PapeDiouf 🙏🏻😢

