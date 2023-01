LOSC : les 3 héros lillois de la belle victoire contre Troyes

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

Mohamed Bayo :

Aligné en pointe au côté de Jonathan David, Mohamed Bayo a confirmé son redressement en ce début d’année. Déjà buteur contre l’ESTAC la semaine dernière en Coupe de France, l’ancien buteur de Clermont a ajusté une frappe du droit (15e) sur sa première occasion ! Opportuniste en seconde période, il a inscrit un doublé avant d’être remplacé par Alan Virginius peu après l’heure de jeu sous l’ovation du public. Jonathan David y est également de son doublé.

Timothy Weah

La « clé de 12 », comme l’appelle affectueusement Ludovi Obraniak eu égard à sa polyvalence, a encore fait jouer son côté multi-facettes en sortant une solide prestation au poste de... latéral gauche ! Omniprésent en début de match, le fils de Mister George a distillé plusieurs centres et été à l’origine du deuxième but personnel de Bayo. À revoir et vite !

Leny Yoro

Mais où le jeune Leny Yoro s’arrêtera-t-il ? Titulaire en charnière à seulement 17 ans, le défenseur central des Dogues a livré un match d’une justesse de vieux briscard, en faisant parfaitement oublier l’absence sur blessure de José Fonte. Pour la forme et les applaudissements du public, Paulo Fonseca a décidé de faire entrer le vétéran portugais à sa place.