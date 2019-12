LOSC : un as du Mercato et ancien du RC Lens pour relancer Nîmes ?

false

Ancien du RC Lens et recruteur au LOSC depuis 2017, Reda Hammache devrait être nommé directeur technique du Nîmes Olympique pour succéder à de Laurent Boissier.

Rani Assaf a tranché. À la recherche d’un responsable du recrutement après le départ de Laurent Boissier, le président du Nîmes Olympique a choisi de miser sur Reda Hammache. Selon L’Équipe, le LOSC a accepté de libérer de son contrat son recruteur (depuis 2017) pour lui permettre de prendre la direction technique des Crocos.

Hammache a découvert Mbappé

Connu pour avoir découvert Kylian Mbappé, dont il a contribué à la venue à l’AS Monaco, Hammache a également travaillé pour le Stade Rennais et le RC Lens, dont il était responsable du recrutement en région parisienne pour le centre de formation, jusqu’en 2017.

Amoureux des Dogues, pour retrouver en vidéo toute l’actualité du LOSC, rendez-vous sur notre chaîne But! Football Club. #LOSC #Dogueshttps://t.co/DFlCQq4NqL pic.twitter.com/aBI66ero1v — But! Football Club (@But_FC) 21 février 2019

« C’est un homme de dossiers, quelqu’un d’ordonné, souligne Jocelyn Blanchard, qui l’a côtoyé lorsqu’il était directeur sportif des Sang et Or (entre 2013 et 2017). Humainement, c’est un bon mec, qui connaît tous les rouages des clubs professionnels. Sa force, c’est qu’il est sérieux et organisé. Il a les compétences pour faire de bonnes choses à Nîmes. »

Avec seulement 12 buts marqués, le pire total à égalité avec le Dijon FCO, c’est dans le domaine offensif que le NO a besoin d’être renforcé. Et le plus vite sera le mieux.