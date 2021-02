LOSC : un maillon fort de Galtier renaît de ses cendres avant le RC Strasbourg

Zapping But! Football Club Diego Maradona : le monde du football rend hommage à El Pibe de Oro

Jonathan Ikoné n’attendait que ça et tout le LOSC avec lui. Buteur et surtout auteur d’un match plein à Lorient (4-1), le joueur formé au PSG (22 ans) a marqué des points alors que sa saison est pour le moins contrastée.

Au-delà de son but, on a vu d’entrée un Ikoné hyperactif entre les lignes bretonnes, juste techniquement, et qui aurait pu ajouter à ses statistiques une passe décisive si Araujo n’avait pas croqué une occasion en or massif.

« Je suis content pour lui, car je le sais malheureux, parfois déçu, explique Christophe Galtier dans L’Équipe. C’est une belle réponse qu’il apporte à son entraîneur. Parfois, il démarre, parfois il entre, parfois il joue à droite. C’est un apprentissage et, sur le plan mental, on travaille beaucoup avec “Jorko”. » Un Ikoné en pleine forme est attendu dimanche pour la réception du RC Strasbourg pour le compte de la 27e journée de Ligue 1 (17h05).