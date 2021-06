LOSC : un nouveau banc pourvu en Ligue 1... Mais le dossier Galtier n'est toujours pas réglé !

Zapping But! Football Club Ligue 1 : le top 20 des salaires de la saison 2020-2021

Si le dossier Christophe Galtier (LOSC) n'est toujours pas réglé et que le cas de Mauricio Pochettino (PSG) reste flou, la valse des entraîneurs se poursuit en Ligue 1. En poste au Stade Brestois, Olivier Dall'Oglio quitte la Bretagne à un an du terme de son contrat et s'est engagé pour trois saisons jusqu'en juin 2024 avec Montpellier.

Brest ne perd pas de temps...

Du côté breton, on devrait vite gérer sa succession. D'après France Bleu Breizh Izel, Grégory Lorenzi, le directeur sportif du SB29 va prochainement proposer deux noms à ses co-présidents Denis et Gérard Le Saint, lesquels devront trancher. On parle de David Guion (ex-Reims), Stéphane Moulin (ex-Angers), Thierry Laurey (ex-Strasbourg), Michel Der Zakarian (ex-Montpellier), Adrian Ursea (ex-Nice) et Sabri Lamouchi (libre) comme pistes potentielles. L'identité de l'heureux élu sera connu dans la semaine...

Le point sur la situation des entraîneurs en Ligue 1 :

En postes :

AS Monaco : Niko Kovac (2023)

OL : Peter Bosz (2023)

OM : Jorge Sampaoli (2023)

Stade Rennais : Bruno Genesio (2023)

RC Lens : Franck Haise (2022)

Montpellier : Olivier Dall'Oglio (2024)

FC Metz : Frédéric Antonetti (2024)

ASSE : Claude Puel (2022)

FC Nantes : Antoine Kombouaré (2023)

SCO Angers : Gérald Baticle (2025)

Stade de Reims : Oscar Garcia (2023)

RC Strasbourg : Julien Stéphan (2024)

FC Lorient : Christophe Pelissier (2024)

ESTAC : Laurent Batlles (2023)

Clermont-Foot : Pascal Gastien (2023)

Départs possibles : Pochettino (PSG) et Gasset (Girondins).

Bancs vacants : Nice, Brest et Lille.

✍️ Olivier Dall’Oglio, nouvel entraîneur du MHSC !

🗨️ "Une grande fierté de signer à Montpellier..."



📝 https://t.co/9wFoivMup8#MercatoMHSC pic.twitter.com/aCOF4JWwGd — MHSC (@MontpellierHSC) June 1, 2021