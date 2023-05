Lucien Favre (ex-Nice) prêt à dire stop, un ex de l'OM à Clermont, Bordeaux sur un goleador slovène

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs passeurs de Ligue 1 en activité

OGC Nice : Lucien Favre vers la retraite Et si la carrière de Lucien Favre finissait sur son deuxième passage raté à l'OGC Nice ? Ce n'est pas impossible... Limogé de son poste au Gym après l'élimination en Coupe de France face au Puy (0-1), le technicien helvète envisagerait de prendre sa retraite selon Foot Mercato. A 65 ans, Lucien Favre a bien reçu plusieurs propositions depuis son départ de Nice mais aucune n'a fait mouche. L'ancien coach du Borussia Dortmund est dans une réflexion profonde pour la suite. AS Monaco : Philippe Clément de retour en Belgique ? Si l'on en croit le quotidien belge Le Soir, Philippe Clément (49 ans) pourrait ne pas survivre à une quatrième place finale de l'AS Monaco en Ligue 1... Et ce malgré un contrat courant jusqu'en juin 2024. En cas de limogeage précoce, le technicien belge sait déjà où il rebondira. En effet, le Club Bruges a déjà pris les devants pour envisager le retour de son ancien coach. Une entrevue aurait eu lieu récemment.

Et aussi...

Stade de Reims : un joueur du Beitar Jérusalem visé

Toujours prompt à tenter des paris sur des joueurs évoluant dans des championnats exotiques, le Stade de Reims aurait des vues sur le milieu ivoirien du Beitar Jérusalem Thomas Trazié (23 ans) selon L'Equipe. Passé par Nice et par Lausanne, l'intéressé est sous contrat avec le club israélien jusqu'en juin 2024.

Clermont va ferrer Bilal Boutobba

Un temps évoqué à l'ASSE mais également aux Girondins de Bordeaux et au FC Metz, Bilal Boutobba (Chamois Niortais, 24 ans) aurait choisi son futur club. D'après L'Equipe, le meilleur joueur du club des Deux-Sèvres, en fin de contrat au 30 juin, va passer prochainement sa visite médicale du côté … du Clermont-Foot. L'ancien joueur de l'OM et de Montpellier devrait signer pour trois ans avec une année en option.

L'AC Ajaccio vers un premier renfort

Officiellement en Ligue 2 depuis le week-end dernier, l'AC Ajaccio s'est déjà lancé dans son Mercato. D'après L'Equipe, le premier renfort du club insulaire devrait être le milieu du Puy (National 1) Tim Jabol-Folcarelli (23 ans). En fin de contrat au 30 juin, l'ancien joueur du Stade Rennais était également dans le viseur du Paris FC.

Et enfin...

Toulouse FC : un milieu d'Heerenveen suivi, Aboukhlal vers la Premier League ?

Déjà en préparation de la saison prochaine, le Toulouse FC va recruter un milieu défensif pour remplacer son capitaine Brecht Dejagaere en fin de contrat en juin (au même titre que Branco van den Boomen). D'après le Leeuwaarder Courant, il pourrait s'agir du milieu du SC Heerenveen Thom Haye (28 ans). Concernant Zakaria Aboukhlal, que les Violets ont écarté du fait de son comportement, un départ vers la Premier League est aussi à l'étude. Le site marocain Lions de l'Atlas croit savoir que Brighton, actuel sixième de Premier League, s'intéresse à lui.

Toulouse FC : Nicolaisen devrait 100 000€ à ses coéquipiers

Comme révélé par le site Les Violets il y a quelques jours, il y a de grosses tensions dans le vestiaire du Toulouse FC à cause du défenseur danois Rasmus Nicolaisen. En effet, le Scandinave aurait emprunté de fortes sommes d'argent à ses partenaires et ces créances non payées auraient poussé le capitaine Brecht Dejaeger et le milieu Branco van den Boomen à rencontrer leur président Damien Comolli pour se plaindre de la situation. Si l'on en croit L'Equipe, le préjudice porte à 100 000€... Dont 50 000€ pour le seul Ada Onaiwu. Veljko Birmancevic et Rafael Ratao sont aussi concernés avec plus de 10 000€ avancés chacun.

Montpellier : Al-Tamari, le gros coup des Héraultais ?

Arrivé en qualité de joueur libre à Montpellier, l'ailier jordanien Mousa Al-Tamari (OH Louvain) a déjà tout de la bonne affaire. C'est en tout cas ce que pense Yves Taildeman, journaliste belge de la Dernière Heure suivant le club de Louvain :

« Honnêtement, je crois que Montpellier a fait une bonne affaire là. C’est un joueur qui parvient à toujours créer le danger, il a une très bonne mentalité avec des caractéristiques physiques hors du commun, il est très rapide et il a un excellent pied gauche (…) Je ne comprends pas comment les Tops clubs belges de Genk, Bruges ou Anderlecht n’ont pas pensé à Tamari alors qu’il est en fin de contrat et qu’il est le meilleur joueur offensif de Louvain », a fait savoir l'intéressé dans l'émission 100% Paillade sur France Bleu.

Girondins : un goleador slovène dans le viseur

Elu meilleur joueur du championnat de Slovénie avec 20 buts au compteur, Zan Vipotnik (NK Maribor, 21 ans) serait dans les bons papiers des Girondins de Bordeaux selon la presse locale.

Dans un entretien à Nogomania, le principal intéressé a évoqué son cas personnel : « J’aimerais régler mon avenir au plus vite. Je ne suis pas impatient, je veux juste savoir où j’en suis. Je sais qu’on parle beaucoup de clubs et de transferts depuis un certain temps, c’est bien. Je veux essayer d’aller dans un championnat plus fort, je pense que c’est normal pour un joueur dans ma situation et à mon âge (...) Pour moi, le plus important, c’est d’aller dans un club qui me veut et qui voit quelque chose en moi. Il faut que ce soit un club qui donne sa chance aux jeunes joueurs », a-t-il notamment glissé dans des propos relayés par Girondins4ever.

En plus de Bordeaux, l'Etoile Rouge de Belgrade ou encore le Dinamo Zagreb sont sur les rangs.

Dans ce Melting-clubs du 19 mai, on parle de l'avenir de certains coachs à Nice et à Monaco, des affaires internes qui secouent le Toulouse FC, ainsi que du Mercato à venir à Clermont, Ajaccio, Montpellier ou encore Bordeaux.

