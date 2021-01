Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone, PSG : top 10 des meilleurs tireurs de penalty

La rencontre Lyon – Lens qui se joue ce mercredi soir à Décines oppose deux équipes marquantes de la première partie de saison. D'un côté l'OL, leader de Ligue 1 et invaincu depuis 14 matches, et de l'autre le RC Lens, surprenant promu solidement ancré dans la première moitié du tableau (7e). Un match loin d'être facile pour les Gones vu la bonne forme affichée par les Sang et Or en déplacement.

Lyon – Lens sur Canal+ Sport