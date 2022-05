Lyon – Nantes, les compos probables et les absents

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 des meilleurs vendeurs de la décennie

Pour cette ultime réception de la saison, Peter Bosz devra composer sans Thiago Mendes, exclu à Metz et suspendu jusqu'à la fin du championnat. Rayan Cherki et Sinaly Diomandé sont toujours sur le flanc. Jason Denayer n'est pas là non plus mais Maxence Caqueret fait son grand retour après plusieurs semaines d'absences.

Les absents du côté de Lyon : T.Mendes (suspendu), Denayer, Diomandé, Cherki (blessés).

Caqueret et Girotto de retour

Absent face à Rennes du fait de sa nouvelle paternité, Andrei Girotto sera bien présent à Lyon ce samedi. Antoine Kombouaré ne doit composer qu'avec deux absents chez les Canaris : Charles Traoré et Pedro Chirivella, tous les deux out jusqu'à la fin de saison.

Les absents du côté de Nantes : Ch.Traoré, Chirivella (blessés).

Lyon : Lopes – Gusto, Boateng, Lukeba, Emerson – Caqueret, Ndombélé – Faivre, Paqueta, Toko Ekambi – Dembélé (cap.).

Nantes : Lafont (cap.) - Appiah, Castelletto, Pallois – Fabio, Cyprien, Girotto, Merlin – Blas, Kolo Muani, Simon.

Alexandre Corboz

Rédacteur