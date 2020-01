Bourg-en-Bresse – OL (0-7) : les quatre enseignements de la large victoire des Gones

true

Une première période inquiétante

S’arrêter sur le tableau d’affichage donnerait en effet une impression trompeuse du match de l’OL. Ou en tout cas de leur première période. Si les hommes de Rudi Garcia ont fini par maîtriser leur sujet, notamment avec une deuxième période aboutie, l’inquiétude était de mise avant la pause. Pendant les 45 premières minutes, et même en parvenant à marquer deux buts, les Lyonnais ont été sérieusement bougés par une équipe de Bourg-en-Bresse bien plus entreprenante. Sans une parade de Lopes en début de match et un peu de réussite ensuite, la rencontre aurait pu basculer de manière bien différente.

Dembélé ne va pas calmer Chelsea

Moussa Dembélé semble être la priorité de Chelsea qui recherche un avant-centre. Et ce n’est pas le match du buteur de l’OL qui devrait refroidir les ardeurs des Blues. Le numéro 9 lyonnais est en effet le grand protagoniste de la victoire lyonnaise. C’est d’abord lui qui a inscrit un doublé en première période quand les Gones avaient bien besoin de réalisme. Une de ses frappes a ensuite heurté le poteau avant de revenir sur Terrier pour le 3-0. C’est encore lui, enfin, qui a servi Maxwel Cornet pour prendre le large. Un match plein de l’attaquant lyonnais qui démontré plus que jamais son importance.

Les jokers prêts à prendre le relais de Depay ?

Memphis Depay absent jusqu’à la fin de la saison, l’OL réfléchit à l’opportunité de recruter un renfort offensif pendant ce Mercato hivernal. Les joueurs lyonnais présents sur la pelouse à Bourg-en-Bresse ont tenté de semer le doute ce samedi et l’ont plutôt bien fait. Martin Terrier et Maxwel Cornet ont inscrit un but chacun et l’ancien Strasbourgeois, notamment s’est montré très en jambes. De quoi convaincre Rudi Garcia qu’ils peuvent être les hommes de la situation pour la fin de saison ?

Une jeunesse lyonnaise qui fait son trou

Rudi Garcia l’a encore confié ces derniers jours, il souhaite face de la place à la jeunesse lyonnaise. Et les jeunes joueurs de l’OL lui ont donné raison. Maxence Caqueret, tout d’abord, a une nouvelle fois démontré tout son talent au milieu et a même inscrit un but en fin de match. Son entente made in OL avec Houssem Aouar, également buteur, est prometteuse. Enfin, Gouiri et surtout Cherki ont brillé à leur entrée en jeu. Ce dernier a conclu la rencontre avec un petit bijou qui confirme son très gros potentiel.