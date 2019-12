Coupe de la Ligue : OL – Toulouse FC, les compos (Marcelo titulaire chez les Gones !)

false

Le premier 8e de finale de la Coupe de la Ligue de la soirée oppose deux équipes en crise, chacune à leur niveau. L’OL est décimé par les blessures alors que le TFC aligne les défaites.

S’il y a bien deux équipes qui ont d’autres chats à fouetter que la Coupe de la Ligue, ce sont l’Olympique Lyonnais et le Toulouse FC. Les Gones, battus dimanche par Rennes (0-1) à domicile, sont empêtrés en milieu de tableau de L1 et ils viennent de perdre leurs deux meilleurs joueurs, Reine-Adelaïde et Depay.

Les Violets, eux, sont bons derniers du championnat après avoir aligné huit défaites. Le changement d’entraîneur (Kombouaré ayant remplacé Casanova) n’a pour l’instant eu aucun effet chez des Toulousains où la crise est si profonde que le président Sadran a proposé de rembourser la moitié des abonnements aux supporters mécontents.

Le XI lyonnais pour ce 8ème de finale de @CoupeLigueBKT ⚽️🔴🔵 #OLTFC pic.twitter.com/DMY4nofVei — Olympique Lyonnais (@OL) 18 décembre 2019

Dans ces conditions, pas étonnant de voir que les deux entraîneurs ont aligné pas mal de remplaçants habituels ce soir. Rudi Garcia a cependant pris le risque d’aligner un Marcelo qui cristallise les tensions avec les ultras.

OL : Tatarusanu – Tete, Andersen, Marcelo, Cornet – Jean Lucas, Mendes – Traoré, Cherki, Terrier – Gouiri.

TFC : Goicoechea – Moreira, Amian, Isimat-Mirin, Diarra – Boisgard, Koné, Sangaré, Makengo – Koulouris, Said.