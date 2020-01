FC Nantes – OL (3-4) : la preuve par 4 que Rayan Cherki est un phénomène

true

Le plus précoce en Coupe de France depuis 42 ans

Cela faisait 42 ans qu’un joueur aussi jeune (16 ans et 154 jours) n’avait plus marqué en Coupe de France pour un club évoluant en première division. Le dernier est aujourd’hui à Lyon… Duchère, entraîneur de l’équipe de National 1. Il s’agit de Laurent Roussey, qui était plus jeune de 77 jours quand il avait marqué avec l’ASSE contre le FC Sochaux.

Le plus jeune à inscrire un doublé avec l’OL

Marquer un but en professionnel à 16 ans est déjà un petit exploit, réaliser un doublé en étant mineur, c’est tout simplement du jamais vu pour l’OL. Jusqu’à présent, le record était pour Joël Fréchet (18 ans et 85 jours), buteur face à Martigues le 20 janvier 1984… Et ce n’était alors « que » de la Ligue 2.

Le plus jeune buteur et passeur avec l’OL

Après ses deux buts, Rayan Cherki a délivré une passe décisive pour Martin Terrier, une merveille de passe en profondeur derrière les lignes nantaises, dans la course de l’ancien joueur Lillois. Là aussi, Cherki est le plus jeune à marquer et à délivrer une passe décisive dans un même match pour Lyon. Encore plus fort, il a réalisé un double doublé.

Le buteur le plus rapide de l’OL en Coupe de France

Si l’OL a souvent su trouver la faille rapidement dans des matches de Coupe de France, jamais aucun buteur rhodanien n’était passé sous la minute. Il en avait fallu 2 à Simo Nikolic face au Red Star en 1984, 2 à Karim Benzema à Marseille en janvier 2009 et 2 à Maxwel Cornet contre Limoges en 2016. Cherki, lui, n’a eu besoin que de 55 secondes. Le nouveau record du club. Fine gâchette.