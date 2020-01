OL : Pierre Ménès retrouve foi en Lyon mais se paie une recrue estivale

true

Samedi, l’Olympique Lyonnais s’est imposé sur la pelouse des Girondins de Bordeaux (2-1). Sur ce match, Pierre Ménès a vu des Gones aux deux visages, mauvais lors du premier acte, brillant sur le second.

Toujours sceptique sur Joachim Andersen

« Lyon a très bien réagi après une première période exécrable à Bordeaux, très mal débutée avec une énième boulette d’Andersen, qui a décidément bien du mal à confirmer son statut de joueur le plus cher de l’histoire du club. La très mauvaise passe en retrait du défenseur danois a envoyé Briand marquer son 97e but en L1. Après le repos, je ne sais pas si ce sont les Lyonnais qui ont monté le rythme ou s’il y a eu une coupure d’électricité côté girondin, mais Bordeaux n’a plus aligné deux passes et l’OL a marqué deux buts coup sur coup », a écrit le consultant de Canal+ sur son blog.

Et Pierre Ménès conclut son plaidoyer sur Lyon par une jolie prophétie pour 2020 : « Si les joueurs de Garcia parviennent à reproduire ce qu’ils ont fait en seconde période, tous les espoirs sont permis ». Toujours à 12 points de Marseille (2e), l’OL a rebasculé dans la première moitié du classement après la 20e journée.